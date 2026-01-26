AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek çarpıcı açıklamalarda bulundu!

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Beyaz Tv'de yayınlanan Sürmanşet programında, açıklamalarda bulundu.AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in konuşmalarından satır başları:ÖZGÜR ÖZEL, FIRAT'IN DOĞUSU TEMİZLENMELİ' SÖZÜNDEN RAHATSIZ OLDU!'Aslında burada tam olarak şunu çok iyi bilmemiz lazım. 'Terörsüz Türkiye' dediğimiz meselenin, ne kadar önemli olduğunu görürken, bir yandan da Özgür Özel ve onunla birlikte bu şekilde düşünenlerin aslında Türkiye'yi, terörle alakalı noktada nereye getireceklerinin en büyük göstergesi bu konuşmalar. Çünkü, YPG'yi bir terör örgütü olarak görmeyen bir CHP'den bahsediyoruz. Ve o sürecin içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere, partisinde Sezgin Tanrıkulu veya buna benzer birçok ismin, aslında terör örgütlerine destek verir nitelikteki yaptığı konuşmaları unutmamamız lazım. O dönemdeki Kandil'in mutlaka CHP'nin iktidara gelmesi yönündeki yaptığı konuşmaları unutmamamız lazım. Ekrem İmamoğlu'na verdikleri açık destekleri unutmamamız lazım. Şimdi burada yine aynı şekilde, o bölgede Türkiye Cumhuriyeti ve tabii ki aslında Suriye Devleti'nin, orada ciddi bir anlamda biliyorsunuz teröristlere karşı yapmış olduğu bu tutumdan dolayı rahatsız olan kim? Özgür Özel... Ya Allah aşkına kendi bölgemizde, böyle bir devlet kurulmasının önüne geçilmiş olması, böyle bir hamlenin yapılmamış olması, saygı değer cumhurbaşkanımızın yıllar önce zaten böyle bir şey izin vermeyeceğini söylemiş olmasını bilmelerine rağmen, CHP'nin bu tutumunun arkasında ne arıyoruz? Yani bu şu demek; yarın Allah muhafaza, Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olmuş olsa, demek ki o bölgede tam tersine bir çalışma yürütecek ve oradaki bu terör unsurları ile ilişkisi olan kişilere bir anlamda destek verecek. Aslında burada bunu da okumamız lazım.'PKK'LI SÖZDE DİN ADAMINDAN İSRAİL GÜZELLEMESİ'Aynı FETÖ gibi değil mi? Eskiden beddualar ederdi ya FETÖ. Onun gibi kendisi de kalkmış burada beddualar ediyor. Yani şimdi bir şey derim de RTÜK müsaade etmiyor. O yüzden bu kelimeyi kullanmak istemiyorum. Ama kalkıp da İsrail'den yardım istemeye, Filistin'deki yaşayan halklara, vatandaşlara, oradaki insanlara, söylediği kelimeleri duyunca inanın ki adamdan tiksindim. Ve şu anda bizim Kürt kardeşlerimizi, bütün dünyadaki Kürt kardeşlerimizi kalkıp da temsil edebilecek nitelikte bir adam olmadığı zaten ortada. Kürt kardeşlerimizi de bunlarla aynı kefeye koymayın. Bunların Kürtlükle falan alakaları yok. Bunlar, terör örgütü PKK ve onun unsurları ile birlikte hareket eden, onların üzerinden konuşma yapmaya kalkan kişiler. O yüzden çok muhatap alınmamaları gerektiği düşünüyorum. Ama bu görüntünün şu anlamda önemi var; Kürt kardeşlerimiz neyi görüyor? Düşünebiliyor musunuz 'İsrail ile işbirliği yapabiliriz. O gelsin bize yardım etsin.' diyor.'ÖZGÜR ÖZEL, OY İÇİN BAŞÖRTÜSÜNE SARILDI!'Bunca zamandır niye başörtülü bir kardeşimizi koymadı? 'Şimdi zamanı geldi.' diyor. Hangi zaman? Bunun zamanı mı olur? Özgürlük düşmanları, sizin yüzünüzden bu ülkede okuyamayan 10 binlerce genç kızımız ne olacak? Ne olacak ya anlat bakalım.''Bugüne kadar bir tane başörtülü kardeşimizi neden bir milletvekili yapmadınız? Bunun bir sebebi var. Başörtü düşmanısınız. Çok net. Otobüslerdeki başörtülü kadınlarımıza saldıranların hepsi CHP zihniyeti. Söyleyelim bunları. Sizin içinizde aleni başörtü düşmanlığı olduğu aleni olarak ortadadır. Bunu yıllar boyunca bu ülkede gördük zaten.''Saygı değer cumhurbaşkanımız da geçen dönem, Kılıçdaroğlu bu konuyu söylediği zaman 'Hadi gel bunu anayasaya koyalım.' dedi. Niye koymadınız? Neden bunuAnayasanın güvencesi altını almak istemediğiniz.'Ayrıntılar geliyor...