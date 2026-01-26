  • USD: 43,20 - 43,28
Yola Çıkacaklar Dikkat! Feribot Seferleri İptal Edildi

Ege Denizi’nin kuzey kesiminde etkisini artıran fırtına, ulaşımı vurdu. Gestaş Deniz Ulaşım, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapılması planlanan seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Ekleme: 26.01.2026 - 09:27 Güncelleme: 26.01.2026 - 09:30 / Editör: Fehmi Öztürk
Kuzey Ege'de etkisini artıran olumsuz hava koşulları, Çanakkale'nin turistik adası Bozcaada ile ana kara arasındaki bağı kopardı.

GESTAŞ AŞ'den yapılan resmi açıklamaya göre bugün (26 Ocak) Geyikli-Bozcaada hattında yapılması planlanan tüm tarifeli seferler, beklenen fırtına nedeniyle iptal edildi.

Açıklamada, güvenli seyir imkanı bulunmadığı için alınan bu kararın tüm gün geçerli olacağı belirtildi.

Adaya gitmeyi veya adadan ayrılmayı planlayan vatandaşların ulaşım takvimlerini güncellemeleri öneriliyor.

