Yılmaz Tunç: Bilirkişilik sistemini güçlendiren yeni adımlar atıldı

Bilirkişi, yargılamada çözümü özel veya teknik bilgi gerektiren konularda hakim ve savcılara; alanında uzman kişilerce tarafsız ve bilimsel görüş sunulmasını sağlar.Yargılamada bilimsel ve teknik bilginin doğru şekilde değerlendirilmesi; güçlü, nitelikli ve güvenilir bir bilirkişilik kurumuyla mümkün olur.Bu çerçevede bilirkişilik kurumunda düzenlemelere gidildi.Bilirkişiliğin liyakat, eğitim ve etik ilkeler temelinde yeniden yapılandırıldığını ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç aktardı.Konuyla ilgili gelişmeleri sosyal medya platformu X hesabı üzerinden kamuoyu ile paylaşan Bakan Tunç, "Temel ve yenileme eğitimlerini ihtiyaca uygun şekilde yaygınlaştırdık. Denetim ve performans değerlendirmeleriyle hesap verebilirliği esas aldık." ifadelerini kullandı.Tunç paylaşımında, ayrıca şu sözlere yer verdi:Bugüne kadar; 221 bin 122 kişiye bilirkişilik temel eğitimi, 33 bin 61 kişiye bilirkişi yenileme eğitimi verdik. Görevini gereği gibi yerine getirmeyenler hakkında denetim ve soruşturma süreçlerini yürüterek gerekli yaptırımları istisnasız uyguladık.Yapılan denetimler sonucu; 5 bin 926 uyarma, 3 bin 381 geçici süre ile listeden çıkarma, 2 bin 79 kişiye kalıcı olarak sicil ve listesinden çıkarma, 288 kişiye bilirkişilik yapmaktan yasaklama yaptırımı uygulanmıştır.Yargı mercilerinin ihtiyaçlarını gözeterek; Bilirkişilik Siciline Kabule İlişkin Usul ve Esaslarında yaptığımız düzenlemelerle bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlarını, bu alanlara göre aranan nitelikleri güncelledik.İlk defa gayrimenkul değerleme alanında, özel hukuk tüzel kişilerinin bilirkişilik başvurularını almaya başladık.Nitelikli uzmanların sisteme katılımını teşvik etmek için yeni bilirkişi listelerini liyakat ve uzmanlık esasıyla yeniden belirliyoruz.Vatandaşlarımızdan gelen yoğun talepler doğrultusunda, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için bilirkişilik başvuru süresini 16 Şubat 2026 tarihine kadar uzattık.Bilirkişilik sistemimizi daha da güçlendirecek bu adımların, yargı camiamıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.