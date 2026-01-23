Halka Değil Ranta Açtılar! İBB'den 2 Milyar Dolarlık Tezgah

AK Parti'nin İBB Meclis çoğunluğuna sahip olduğu dönemde imar planları yeşil alana dönüştürülen 36 bin metrekarelik Levent İETT Garajı alanı, ocak ayında gerçekleşen İBB Meclisi'nde CHP'lilerin oy çokluğuyla imara açıldı.Zemin üstü 50 kat olacak şekilde 3 emsal ile 120-150 bin metrekare olarak meclisten geçirilen imar planıyla 2 milyar dolarlık (yaklaşık 87 milyar TL) rant oluşturuldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla Levent'te bulunan İETT Garajı arazisini imara açtı.Yaklaşık 36 bin metrekare büyüklüğündeki ve yıllarca 'deprem toplanma alanı' ile 'yeşil alan' olarak korunması gerektiği savunulan araziye, en yüksek seviyede 3 emsal yapılaşma hakkı tanındı.AK Parti'nin meclis çoğunluğuna sahip olduğu dönemde yeşil alan olarak planlanan ve kamu yararı gerekçesiyle yapılaşmaya kapatılan alan, CHP'li İBB yönetimi tarafından alınan kararla yüksek yoğunluklu inşaat alanına dönüştürüldü. Karar, 15 Ocak'ta İBB Meclisi'nde CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi.Sabah'ın haberine göre açıklamalarda bulunan İBB Meclisi İmar Komisyonu Üyesi Yüksek Mimar Eyüp Dursun, sosyal ve teknik altyapı alanları ayrıldıktan sonra kalan 30 bin metrekarelik bölümde 3 emsal ile 120-150 bin metrekare arasında inşaat alanı oluşabileceğini söyledi.Planlanan yapının 50 kat, zemin altı kullanımlarla birlikte 60 kata ulaşabileceğini dile getirdi. Şişli sınırlarında, Büyükdere Caddesi üzerinde başka boş alan bulunmadığını belirten Dursun, satılabilir nitelikteki alanın yaklaşık 31 bin metrekare olduğunu ifade etti.Bölgede metrekare satış fiyatlarının 15-20 bin dolar aralığında olduğunu kaydeden Dursun, zemin altı ticari alanlar ve otoparklar hariç tutulduğunda yaklaşık 2 milyar dolarlık bir rant oluştuğunu öne sürdü.Dursun, geçmişte CHP'li milletvekilleri ve meclis üyelerinin söz konusu alanda park yapılması gerektiği yönünde eylemler gerçekleştirdiğini hatırlattı.O dönem İBB Meclis üyesi olan ve bugün milletvekilliği yapan Gökhan Zeybek'in de bu açıklamaları yapan isimler arasında yer aldığını söyledi. 'Buraya yapı yaptırmayacağız' şeklinde net söylemler dile getirildiğini kaydetti.2024 seçimleri sonrası meclis çoğunluğu değişmesine rağmen, daha önce alınan iki meclis kararının yine hayata geçirilmediğini ifade eden Dursun, bu kez planlardan 'H serbest' ifadesinin çıkarılarak yükseklik tanımı getirildiğini belirtti.Silüet düzenlemesi sonrası 'H serbest' olan alanlara belediyeler tarafından ruhsat verilemediğini aktaran Dursun, belediyelerin ruhsat verebilmesi için planlarda mutlaka maksimum yapı yüksekliği tanımı yapılması gerektiğini söyledi.Bu yüksekliğin ister kat sayısı ister metre olarak belirlensin, sonuçta yapılaşmanın önünün açıldığını ifade etti.2019'DA İBB Meclis çoğunluğu AK Parti'deyken Levent İETT Garajı'nın da içinde olduğu benzer nitelikte yaklaşık 12 alan için park olarak düzenlenmesine yönelik kararlar, dönemin belediye başkanı olan Ekrem İmamoğlu tarafından veto edilmişti.Veto sonrası planların ısrar karar olarak Meclis'ten geçirildiğini ancak sürecinin askıda kaldığını belirten Eyüp Dursun, konunun daha sonra yargıya taşındığını ve mahkeme süreçlerinin yaşandığını ifade etti.İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Avukat Murat Türkyılmaz, 'Bu karar, CHP'nin tutarsızlığını açıkça ortaya koymaktadır. İBB AK Parti'deyken CHP bu alanın deprem toplanma alanı ve yeşil alan olmasını savunuyordu.Bugün ise 3 emsalle imara açıyorlar. 'Rant' ve 'ihanet' dedikleri şeyi kendileri yapıyor. Mali sıkışmışlığı araziyi ranta açarak aşma çabası bu' dedi.