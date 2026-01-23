Deprem Bölgesinde Umut! '455 Bin Konutu Tamamladık, Hak Sahiplerine Teslim Ettik'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nda yaptığı sunumda, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından başlatılan konut seferberliğinde önemli bir kilometre taşına ulaşıldığını açıkladı.Bakan Kurum, 11 ilde toplam 455 bin konut ve iş yerinin tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildiğini vurgulayarak, muhalefetin 'faizli satış' iddialarını yalanladı.Kurum, projenin faizsiz ödeme koşullarıyla yürütüldüğünü belirtti.Kurum, komisyon toplantısındaki konuşması ile deprem bölgesindeki çalışmaların başarısını sosyal medya hesabından paylaştı.Paylaşımda, Antalya, İzmir, Elazığ, Malatya ve Van gibi illerdeki tamamlanmış konut projelerinin havadan görüntüleri yer alırken, Kurum şu ifadeleri kullandı:'455 bin hak sahibinin konutunu bitirmişiz, vermişiz. Bir taraftan 'bu şeyler faizle satılacak' diyorlar. Geriye dönüp baktığınızda Antalya ortada, İzmir ortada, Elazığ, Malatya, Van... 300 lira aidatla ki, faizsiz şekilde bir ödeme sistemi var. Hal böyleyken, sırf milletin aklını karıştırmak adına 'faizle satılıyor' veya bunlarla ilgili ‘bu bedeller alınıyor' demenin kime ne faydası var?'Kurum, konuşmasında deprem konutlarının 2 yıl ödemesiz ve 18 yıl faizsiz olarak hak sahiplerine verildiğini tekrarladı.'Burası hepimizin ülkesi. Hepimiz sahip çıkacağız. Hepimiz doğruları konuşacağız.' diyen Kurum, depremzede vatandaşların ve emekçilerin haklarını savunmak zorunda olduğunu ifade etti.'Eğer haksa, orada 200 bin adam gece gündüz çalıştı.' diyerek projede emek verenlere dikkat çekti.6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremler, Türkiye'de Cumhuriyet tarihinin en büyük yıkımlarından birine neden olmuştu.Depremlerde 53 binden fazla can kaybı yaşanırken, yüz binlerce bina hasar görmüş veya yıkılmıştı.'Asrın İnşası' adıyla başlatılan projede, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) öncülüğünde 455 bin konut ve iş yerini tamamlamayı hedeflendi.Bugüne kadar 2,5 milyon bağımsız bölümün kentsel dönüşüm kapsamında yenilendiği belirtiliyor.Kurum'un açıklamaları, 'konutların faizli satıldığı' yönündeki eleştirilerine yanıt niteliğinde oldu.Kurum, videoda bu iddiaların milletin aklını karıştırmaktan öteye gitmediğini savunarak, projenin şeffaf ve vatandaş odaklı yürütüldüğünü vurguladı.Ocak 2026 itibarıyla, deprem bölgesindeki konut teslimatları tamamlanmış durumda. Bakanlık, kalan altyapı ve sosyal donatı çalışmalarını sürdürüyor.Kurum, 'Türkiye Yüzyılı'nı güçlü şehirlerin yüzyılı yapacağız' diyerek, kentsel dönüşümde yeni hedeflerin 500 bin sosyal konut kampanyası olduğunu belirtti.Bu kapsamda, ilk evlerin Mart 2027'de teslim edileceği öngörülüyor.