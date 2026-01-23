  • USD: 43,22 - 43,30
  • EURO: 50,54 - 50,63
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Altın fiyatlarında rekor yükseliş! Gram altın uçuşa geçti

ABD Başkanı Donald Trump’ın 8 ülkeye uygulanacak gümrük vergilerini iptal ettiğini açıklamasıyla altın ve gümüş dün adeta çakılmıştı. Bugün ise altın günü yine yükselişle açtı.

Ekleme: 23.01.2026 - 10:30 Güncelleme: 23.01.2026 - 10:33 / Editör: Fehmi Öztürk
Altın fiyatlarında rekor yükseliş! Gram altın uçuşa geçtiAltın fiyatları rekor kırarak 6 bin 900 seviyesini aştı. Kapalıçarşı'daki kuyumcularda ise gram satış fiyatı sabah saatlerinde 7.075 TL'den gerçekleşiyor. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 23 Ocak 2026 Cuma altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 6.909,35
SATIŞ(TL) 6.910,32

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ(TL) 11.424,00
SATIŞ(TL) 11.545,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 45.372,00
SATIŞ(TL) 46.060,00

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ(TL) 6.376,06
SATIŞ(TL)6.685,14

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 4.954,91
SATIŞ(USD) 4.955,54