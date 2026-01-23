Altın fiyatlarında rekor yükseliş! Gram altın uçuşa geçti
ABD Başkanı Donald Trump’ın 8 ülkeye uygulanacak gümrük vergilerini iptal ettiğini açıklamasıyla altın ve gümüş dün adeta çakılmıştı. Bugün ise altın günü yine yükselişle açtı.
Altın fiyatları rekor kırarak 6 bin 900 seviyesini aştı. Kapalıçarşı'daki kuyumcularda ise gram satış fiyatı sabah saatlerinde 7.075 TL'den gerçekleşiyor. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 23 Ocak 2026 Cuma altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ(TL) 6.909,35
SATIŞ(TL) 6.910,32
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ(TL) 11.424,00
SATIŞ(TL) 11.545,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ(TL) 45.372,00
SATIŞ(TL) 46.060,00
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ(TL) 6.376,06
SATIŞ(TL)6.685,14
ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?
ALIŞ(USD) 4.954,91
SATIŞ(USD) 4.955,54
GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ(TL) 6.909,35
SATIŞ(TL) 6.910,32
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ(TL) 11.424,00
SATIŞ(TL) 11.545,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ(TL) 45.372,00
SATIŞ(TL) 46.060,00
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ(TL) 6.376,06
SATIŞ(TL)6.685,14
ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?
ALIŞ(USD) 4.954,91
SATIŞ(USD) 4.955,54