Sanal Devriye Tespit Etti! Motosikletli Şahıslara İbretlik Ceza
İskenderun ilçesinde motosikletle akrobatik hareketler yaparak bu anları sosyal medyada paylaşan iki kişi, polis ekiplerinin sanal devriyesine takıldı. Şahıslara 11 bin 122 lira para cezası kesildi.
Hatay'da motosiklet üzerinde ön kaldırma ve tehlikeli akrobatik hareketler yapan K.D. ve B.K. isimli iki kişi, bu görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Paylaşımlar, emniyet güçlerinin sanal devriye çalışmaları sırasında tespit edildi.
TESPİT EDİLDİLER, YAKALANDILAR
Yapılan incelemenin ardından şahısların kimlikleri polis ekiplerince belirlendi. Ekipler tarafından yakalanan iki kişi, gözaltına alınarak işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.
HEM CEZA KESİLDİ HEM DE ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI
Trafik mevzuatı kapsamında K.D. ve B.K.'ye toplam 11 bin 122 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca şahıslar hakkında “trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek” suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.
