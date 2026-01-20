Şaban Ayı Oruç Günleri! Fazileti Ve Zamanı...

Şaban ayı, Ramazan-ı Şerif'e hazırlık niteliği taşımasıyla ayrı bir önem arz ediyor.Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) bu ayda ibadete özellikle önem vermesi, Müslümanları Şaban ayında nafile oruçlara yöneltiyor.20 Ocak 2026 itibarıyla idrak edilmeye başlanan Şaban ayında, hangi günlerde oruç tutulabileceği ve bu ibadetin faziletleri merak konusu oldu.'Şaban ayında oruç tutulacak günler' başlığı, Müminler tarafından araştırılıyor.İşte Şaban ayı orucu ve detaylar...Şaban-ı Şerif ayı Ramazan-ı Şerif ayından önce gelen güzel bir aydır. Adeta Ramazan'a hazırlıktır. Bu mübarek ay Peygamber Efendimizin (S.A.V) Ramazan'dan sonra en çok oruç tuttuğu aydır.Ebû Abdillâh el-Hubeyşî (Rahimehullâh)ın rivâyet ettiği bir hadis-i şerifte şöyle vârid olmuştur: “Şa‘bân'ın ilk ve son perşembesini oruçlu geçireni, rahmeti ile cennete girdirmek Allâh Teâlâ üzerine bir hak olur.” (Ebû Abdillâh el-Hubeyşî, el-Berake fî fazli's-sa‘yi ve'l-Hareke, No:785, sh:249)Şaban-ı Şerif'in başında, ortasında ve sonunda üç gün oruç tutulur.“Her kim Şa‘bân'ın başından, ortasından ve sonundan üç gün oruç tutarsa, Allâh-u Teâlâ ona yetmiş peygamber sevabı yazar. Allâh-u Teâlâ'ya yetmiş sene ibâdet etmiş gibi olur. O sene ölürse şehit olarak ölür.” (Zübdetü'l-Vâ‘izîn, Hobevî, Dürretü'n-Nâsihîn, sh:235)Şaban ayı aynı zaman için kıymetli Berat Gecesini de barındırır. Şaban ayının 15. gecesi, 2026 yılında 2 Şubat Pazartesi günüdür.'Allah Teâlâ Şaban'ın on beşinci geresi (Berâet gecesi) tecelli eder ve ana-babaya asi olanlarla Allah'a ortak koşanlar dışında bütün kullarını bağışlar.'(İbn Mace, İkametü's-Salât, 191; Tirmizî, Savm, 38).'Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (on beşinci günde) oruç tutun. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teala dünyaya en yakın göğe inerek (rahmet nazarı ile bakarak) fecir oluncaya kadar, 'Benden mağfiret dileyen yok mu, onu bağışlayayım! Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım! Belaya duçar olan yok mu, ona afiyet vereyim! Şöyle olan yok mu? Böyle olan yok mu?' buyurur.' (İbni Mâce, İkâmet, 191)Peygamber Efendimiz bir hadislerinde şöyle buyurur:“Şaban benim ayımdır.” Ayrıca “Şaban günahları temizleyendir” buyurarak Şaban ayının kadrini yüceltirdi. (Keşfu'l-Hafa,2 / 9.)Recep ve Şaban ayının orucu nafile oruçtur. Yani tutulursa sevabı çok ancak tutulmazsa herhangi bir günahı yoktur.