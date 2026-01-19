Merkez Bankası Açıkladı! Konut Fiyatları Düştü!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2025 yılı Aralık ayı Konut Fiyat Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre; 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 29,0 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 1,4 oranında azaldı.TCMB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:'Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2023=100), 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 oranında artarak 204,5 seviyesinde gerçekleşmiştir.Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,0 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 1,4 oranında azalış göstermiştir.'Merkez Bankası, 3 büyük şehirdeki fiyat artışlarına ilişkin şu açıklamayı paylaştı:'2025 yılı Aralık ayında, İstanbul, Ankara ve İzmir'de bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 0,2, 0,2 ve 0,1 oranlarında azalış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 28,5, 34,9 ve 30,8 oranlarında artış göstermiştir.İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, Aralık 2025 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 34,9 ile Ankara bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 22,1 ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ bölgesinde gözlenmiştir.'