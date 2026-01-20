Facianın Eşiğinden Dönüldü! 600 Metrelik Uçurumdan Yuvarlandı

Feci kaza, ilçenin Tepe Mahallesi, Köyceğiz Küme Evleri mevkiinde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ö.'nün (36) kullandığı yem yüklü TIR, kar nedeniyle oluşan buzlanma sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. TIR, yaklaşık 600 metrelik uçuruma yuvarlanırken, araçtan atlayan sürücüsü ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Öte yandan kaza anı, bölgede bulunan bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaydedilen görüntülerde, rampa aşağı inen TIR'ın kontrolden çıkarak hızla uçuruma doğru ilerlediği, yoldan çıktıktan sonra bir süre duraksadığı ve sonrasında ise devrilerek uçurumdan düştüğü anlar yer aldı. Bu esnada bölgede bulunan vatandaşların ise panik halinde koştuğu görüldü.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.