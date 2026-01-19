AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek açıklamalarda bulundu...

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Beyaz Tv'de yayınlanan Sürmanşet programında, açıklamalarda bulundu.AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in konuşmalarından satır başları:YAVAŞ YİNE 'ENGELLENDİK' YALANINA SIĞINDI!'Sekiz saat sürüyor diyor. Sekiz saatte düzeliyorsa borular niye düzelmedi Sayın Yavaş? 'Yedi buçuk yılda nasıl boru getirildi? Ne çabuk unuttunuz bugünleri? diyor. Kusura bakmayın, AK Parti döneminde. Melih Gökçek belediye başkanıyken yedi buçuk ayda 128 kilometre üç ayrı hat, her biri 128'er kilometre olmak üzere yedi buçuk ayda Ankara'ya kesikköpüdn su getirildi. Sen yedi buçuk senede borunun tamirini yapamamışsın. Bir de dalga geçer gibi diyorsun ki sekiz saat sürüyor. Ne kadar uzun sürdüğünü biliyor musun?' diyor. Yani sekiz saatin, günün ne kadarı ettiğini bile bilmiyor. Düşünebiliyor musun? Günün üçte biri kadar bir vakit içinde yapılabildiğini itiraf ediyorsun. 'Yedi buçuk yılda ben bunu nasıl yapayım?' diyorsun. Mansur Yavaş kontrolü kaybetmiş durumda. Çok net.''Bakın bu iş bilgi işi. Teknik personelin, liyakatlı olan, yani CHP'li, AK Parti'li MHP'li diye ayırmadığınız, işin teknik boyutunda iyi olan arkadaşların meslekte olup çalışabildiği bir ortamın oluşması lazım. Yani, örnek veriyorum. Bir boruyla ilgili durumda şu andaki bizim mevcut ASKİ genel müdürümüz Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, finasçı. Genel müdür yardımcıları, kamyon sayan elemanlar. Şimdi siz olaylarla alakası olmayan kişileri teknik yere koyduğunuz zaman Ankara susuz kalır.''Ankara'da eskiden kaç günde köprü yapılıyordu? 35 günde köprü yapılıyordu. 35 günde köprü yapabilecek bir kadrosu vardı. Bundan 15 yıl öncesinden bahsediyorum, yirmi yıl öncesinden bahsediyorum. Bu yapıldı. Şimdi bu bir teknik ekiple, bir kadroyla mümkündür. Şimdi Ankara'da ASKİ genel müdürünü finansçı koyarsan, genel müdür yardımcılarını, kamyon sayan adamları koymaya kalkarsan, Ankara'nın geleceği durum budur.'CEMİL TUGAY'DAN AKILALMAZ SAVUNMA!'Müslümansanız, namaz kıIıyorsanız, namazlardan önce abdest almak gerekiyor. Yani biliyorsunuz. Ve oraya giden vatandaşlarımızın, tuvalet ihtiyacı da olabilir. Bunun için su kullanmaları gerekiyor. Tabii CHP bunu kayıp kaçakla ilgili noktadaki müdaafa olarak kullanmaya kalkıyor. Bir belediye başkanı, camilerde kullanılan suyla alakalı böyle bir açıklama yapar mı? Cemil Bey, denize verdiğiniz lağımı nasıl veriyorsunuz? Oraya da bir arıtma tesisi yapamadınız. Bir de mesela bunu anlat. O lağımı niye veriyorsun? Ve her yağmur yağdığında bir Venedik misali vatandaşların ellerinde kayıkları olsa, izmir'de kayıklarla gezecekler. Peki bu durumu neye bağlıyorsunuz? Ya her şeye bir bahaneleri var. Biz Ankara'da da aynısını yaşıyoruz. İstanbul'da da aynısını yaşıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında bir tek bunlar suçlu değil. En son camiler kalmıştı bir suçlamadıkları. Susuzluk konusunda onları da suçladılar. Ne yapsın vatandaş, abdest almasın mı? Tuvalet ihtiyacını görmesin mi?'