Kar bitti derken geri geliyor! İstanbul için yeni tarih verildi

İstanbul 2026'ya gözünü karla açtı. Dün öğle saatlerinden akşama kadar süren yağışlar bazı ilçelerde okulların tatil edilmesine neden oldu. Meteoroloji uzmanıProf. Dr. Orhan Şen, sıcaklıkların hafta sonu yükselmesine rağmen 12–13 Ocak'tan itibaren Marmara Bölgesi'nden başlayarak kar yağışının yeniden etkili olabileceğini söyledi.Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kar yağışının bu akşam saatlerindenitibaren İstanbul'un Anadolu Yakası'nı terk edeceğini, yarın ise Türkiye genelinden çekileceğini belirtti.Şen, Anadolu'da kuru ayazla birlikte buzlanmave don riskinin artacağını vurgularken, Marmara Bölgesi'nde hafta sonu havasıcaklıklarının 8-9 derece yükselerek İstanbul'da 14-15 dereceye çıkacağını ifade etti.Önümüzdeki 5-6 gün boyunca yağış beklenmediğini aktaran Şen, 7-8Ocak'ta batı kesimlerde yağmur görülebileceğini, 12-13 Ocak'tan sonra ise Marmara'dan başlayarak yeniden kar yağışının etkili olabileceğini söyledi.Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ordu, Erzurum, Kars veSiirt çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar yağışı bekleniyor. MGM, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerini çığ tehlikesine karşı uyardı.Hava sıcaklıkları batı kesimlerde nispeten artacak. Ancak iç ve doğu bölgelerde dondurucu soğuklar devam edecek. Hava sıcaklıkları bugün Niğde'de eksi 18, Kayseri'de eksi 16, Yozgat'ta eksi 15 derecelere kadar düşecek.Akdeniz, Orta Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ile Marmara'da saatteki hızı 60 kilometreyi bulan kuvvetli fırtına bekleniyor. MGM, vatandaşları çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenme olaylarına karşı uyardı.Aşırı soğuklar hafta sonu da etkisini sürdürecek. Pazartesiden itibaren batı kesimlere ise yağmur geliyor.Doğu illerinde dondurucu soğuklar hafta sonu ve yeni haftanın başında da etkili olacak.