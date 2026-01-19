Tehlikeli Oyunu Polis Durdurdu! Para Cezası...

Hatay'da motosiklet üzerinde ön kaldırma ve tehlikeli akrobatik hareketler yapan K.D. ve B.K. isimli iki kişi, bu görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Paylaşımlar, emniyet güçlerinin sanal devriye çalışmaları sırasında tespit edildi.Yapılan incelemenin ardından şahısların kimlikleri polis ekiplerince belirlendi. Ekipler tarafından yakalanan iki kişi, gözaltına alınarak işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.Trafik mevzuatı kapsamında K.D. ve B.K.'ye toplam 11 bin 122 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca şahıslar hakkında “trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek” suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.