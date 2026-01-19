Nilay Didem Kılavuz deşifre etti! Kızları Dubai'ye götürüp...

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Nilay Didem Kılavuz, etkin pişmanlıktan faydalanmak üzere ifade verdi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren Kılavuz, kızları zengin işadamlarına pazarlayarak fuhuş yaptıran çok sayıda kişinin ismini verdi.2008-2016 yılları arasında gece kulübü işlettiğini söyleyen Kılavuz, çoğu kişiyi bu dönemde tanıdığını dile getirdi.Kılavuz, operasyonda tutuklanan Ö.B.in çevresinde bulunan kızları zengin işadamlarıyla tanıştırarak cinsel birliktelik yaşamalarını sağlayıp maddi menfaat temin ettiğini ifade etti.Ö.B. çoğu kez bu kızları Dubai'ye götürerek pazarladığını da öne süren Kılavuz, Maslak'ta bulunan ünlü bir mekanın işletmecisiyle ilgili de bilgiler verdi.Bu mekanda bir çok kızın bulunduğunu aktaran Kılavuz, 'Fuhuş için yer ve imkân sağladığını bildiğim zengin işadamlarıyla tanışarak çevresindeki kızları pazarlayan bir diğer şahıs ise A.B.'dir.Ben bu şahsın söz konusu eylemleri gerçekleştirdiğini gerek M.G.'den gerekse çevremden birçok kez duydum' dedi.S.D. ise cinsel birliktelik yaşaması için zengin işadamlarına kadın gönderdiğini iddia eden Kılavuz, tutuklanan M.U. da bu kapsamda maddi menfaat karşılığında kız arkadaşlarını bu iş için yönlendirdiğini aktardı.Estetisyen ve güzellik tanışmanı S.Y.'ın da aynı işi yaptığını söyleyen Kılavuz, uzun süreden beri tanıdığı tutuklanan şarkıcı N. Ş.'in de para karşılığı kızları, erkeklerle tanıştırarak maddi gelir sağladığını ifade etti.Tutuklanan ünlü moda tasarımcısı S. T. da kadın pazarladığını söyleyen Kılavuz, 'Hatta bana da 'Seni zengin adamlarla tanıştırabilirim' şeklinde teklifte bulunmuştu' dedi.