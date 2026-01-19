Kuzenine Falçatalı Saldırı! Kız Meselesi...
İnegöl ilçesinde kız meselesi nedeniyle Özgür K. (18), kuzeni Yusuf E.’yi (23) falçatayla yüzünden yaraladı. Olaydan sonra kaçan şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Yusuf E. ile teyzesinin oğlu Özgür K. arasında kız meselesi nedeniyle telefon görüşmesi sırasında tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından öfkelenen Özgür K., kuzeni Yusuf E.'nin evinin önüne geldi.
KUZENİNİ KONUŞMAK İÇİN ÇAĞIRDI
Özgür K., Yusuf E.'yi telefonla arayarak sokağa çağırdı.
Sokakta buluşan iki kuzen konuşarak yürümeye başladı.
FALÇATA İLE SALDIRDI: YÜZÜNDEN YARALADI
Bu sırada yeniden yaşanan tartışmada Özgür K., yanında bulunan falçata ile Yusuf E.'yi yüzünden yaraladıktan sonra kaçtı.
Kanlar içinde kalan Yusuf E., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
SALDIRGAN KUZEN GÖZALTINA ALINDI
Yüzünde derin kesikler oluşan Yusuf E.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Polis ekipleri, olay sonrası kaçan Özgür K.'yı ise kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
