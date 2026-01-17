Ürünler Aynı Fiyatlar Farklı! Aradaki Fark Tepki Çekti!

İki farklı lokantada sunulan pide fiyatları arasındaki uçurum, vatandaşın tepkisini çekiyor.Görsellerde yer alan menülere bakıldığında, aynı ürünlerin bir lokantada fahiş fiyatlarla satıldığı, başka bir lokantada ise çok daha makul ve erişilebilir rakamlara sunulduğu görülüyor.Bir lokantada kıymalı, kaşarlı ya da karışık pide fiyatları 640 TL ile 730 TL arasında değişirken, diğer lokantada benzer ürünlerin 216 TL ile 279 TL bandında olduğu dikkat çekiyor. Aynı şehirde, benzer içerikteki ürünler için oluşan bu 3 kata varan fiyat farkı, “Bu fark neyin bedeli?” sorusunu gündeme getirdi.Uzmanlar, artan maliyetlerin fiyatlara yansımasının anlaşılır olduğunu ancak aynı ürün grubunda bu denli büyük farkların normal piyasa koşullarıyla açıklanamayacağını belirtiyor.Vatandaşlar ise denetim çağrısında bulunarak, “Bu artık zam değil, fırsatçılık” yorumunda bulundu.Bu skandal fark sosyal medyada kısa sürede yayılırken, yeme-içme sektöründeki kontrolsüz fiyat artışları yeniden tartışma konusu oldu.