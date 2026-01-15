  • USD: 43,11 - 43,19
  • EURO: 50,15 - 50,25
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Manisa’da kaçak tütün operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Manisa’nın Ahmetli ilçesinde durdurulan TIR’da yapılan aramada 79 bin 240 paket kaçak sigaranın yanı sıra 27 bin 170 ısıtılmış sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

Ekleme: 15.01.2026 - 01:23 Güncelleme: 15.01.2026 - 01:27 / Editör: Damla Demirkaya Şen
Manisa’da kaçak tütün operasyonu: 1 kişi tutuklandıManisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, tütün ve emtia kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ilçede bir operasyon gerçekleştirildi.

Manisa’da kaçak tütün operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Ekipler tarafından S.Ö.'nün (25) kullandığı TIR, durduruldu. Yapılan aramalarda 79 bin 240 paket kaçak sigara, 27 bin 170 ısıtılmış sigara (Terea), 4 bin 100 elektronik sigara, 443 pipo tütünü ele geçirildi.

Manisa’da kaçak tütün operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Kaçak ürünlere el konulurken, şüpheli S.Ö. hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı. Gözaltına alınan S.Ö., bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.