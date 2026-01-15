Gidecek mi kalacak mı? Talisca son noktayı koydu

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, ülkesinin basınından Placar'a açıklamalarda bulundu.Talisca, Fenerbahçe'deki durumu ve geleceğiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.Yıldız oyuncu, şu an için Brezilya'ya dönmek gibi bir düşüncesinin olmadığını söyledi.GELECEĞİYLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN İFADELER KULLANDISözlerine devam eden Talisca, birkaç yıl daha Fenerbahçe'de kalacağını ifade etti.Kendisini tarz olarak Rivaldo'ya benzeten Talisca, Süper Lig'in Brezilya liginden daha iyi olduğunun altını çizdi.Son olarak Fenerbahçe'de mutlu olduğunu söyleyen Talisca, 'Sadece kariyerimi düşünseydim, Manchester United'a giderdim ama aradaki fark çok büyüktü.' dedi.Anderson Talisca'nın açıklamaları şu şekilde:“Şu an için Brezilya'ya dönmeyeceğim. Burada hala yapmam gereken işler var. Bir gün belki Brezilya'ya dönerim. Ama birkaç yıl daha Fenerbahçe'de kalacağım, Türkiye'de çok mutluyum.''Jorge Jesus, çok gol attığımı gördü ve beni orta saha oyuncusu yaptı. Bu her şeyi değiştirdi. Bugün ben bir orta saha oyuncusuyum.”'Dostum, ben her zaman klasik bir oyun kurucu olmadım, her zaman sahada daha çok varlığımı hissettirdim. Beni ‘modern futbolun 10 numarası' olarak tanımlayanlar var. Ben klasik bir oyuncu değilim. Bugün bu oyuncular Alan Patrick ve Ganso gibi. Kendimi Rivaldo'ya daha çok benzetiyorum, kalite açısından değil tabii...'“Türk liginin birinci sınıf olmadığına dair bir fikir var, ama kulüpler Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Fransa'da neredeyse sadece PSG rekabet ediyor. Burada ise birçok güçlü takım var. Yoğunluk açısından, Türkiye'nin Brezilya'nın önünde olduğuna şüphem yok.”“Guangzhou'dan bir oyuncu milli takıma çağrılmıştı. Bu hiç önemli değildi, başka bir şeydi. Benfica'da, Brezilya'da kazandığımın neredeyse aynısını kazanıyordum. Ailemin hayatını değiştirmek için doğru zamandı. Sadece kariyerimi düşünseydim, Manchester United'a giderdim ama aradaki fark çok büyüktü. Bunu kimseye söylemedim, birçok kişi bana karşı çıktı, ama gerçek nedeni sadece ben biliyorum..'“Beşiktaş'ta yaptıklarım saygı gördü ama her zaman o konuşmalar olur. Çok rekabet var ama ben seviyorum. Bu rekabetten hoşlanıyorum.”“Feira de Santanalıyım, Bahia'nın köklü bir taraftarıyım. Ama çocukken Corinthians'a sevgi beslemeye başladım, çünkü annem Palmeiras taraftarıydı. Hep böyleydim, onunla oynamayı, onu rahatsız etmeyi severdim, bu yüzden Corinthians'ı sevmeye başladım. Bugün bana hep orada oynamak isteyip istemediğimi soruyorlar ama ben Fenerbahçe'de çok mutluyum. Ve dürüst olmak gerekirse, resmi bir teklif bile almadım.'