Beykoz'da kömürlükte çıkan yangın büyüdü! Alevler gecekonduya sıçradı

İstanbul Beykoz'da gecekondunun kömürlük kısmında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek gecekonduya sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Alevler kısa sürede büyüyerek gecekonduya sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Hasarın oluştuğu gecekondu da, çıkan yangına ilişkin inceleme başlatıldı.