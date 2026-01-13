Eskişehir'de korkutan yangın: Marangozhane alevlere teslim oldu

Tepebaşı ilçesine bağlı Kumlubel Mahallesi Alptekin Sokak üzerindeki marangoz atölyesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Yoğun duman ve yükselen alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangın çıkan atölyeye 3 farklı noktadan müdahale ederek söndürdü.Yangının çıktığı atölyeye yakın evler tedbir amacıyla tahliye edildi.Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.