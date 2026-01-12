Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Klein adlı gece kulübünün işletmecisi Burak Fahri Yön, mesul müdür Ayşe Tarım, Ayşe Sağlam, ve Ceren Alper tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Gözaltına alınan Nilüfer Batur Tokgöz ve şarkıcı Selen Görgüzel ise adli kontrol talebiyle sevk edilirken, Ayşe Tarım, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper tutuklandı. Burak Fahri Yön, Selen Görgüzel ve Nilüfer Batur Tokgöz ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeniden düğmeye basıldı. 9 Ocak günü gece saatlerinde aralarında Bebek Otel, Ruby ve Klein'ın bulunduğu 6 işletmeye de baskın yapılmıştı.SELEN GÖRGÜZEL DAHİL 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDIDüzenlenen operasyon çerçevesinde, Hamdi Alkan'ın eski eşi şarkıcı Selen Görgüzel, 'Survivor' isim yarışma programına katılmış, elenmesinin ardından Türkiye'ye dönmüştü. Görgüzel uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan diğer isimler, Klein adlı gece kulübünün işletmecisi Burak Fahri Yön, mesul müdürü Ayşe Tarım, sunucu Nilüfer Batur, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper bulunuyordu.4 ŞÜPHELİ TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ6 ismin emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından İstanbul Adliyesine sevk edildi. Savcılık ifade işlemlerinin bitmesiyle alınan Klein adlı gece kulübünün işletmecisi Burak Fahri Yön, mesul müdür Ayşe Tarım, Ayşe Sağlam, ve Ceren Alper tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğe sevk edildi.SELEN GÖRGÜZEL'E ADLİ KONTROL TALEBİŞarkı Selen Görgüzel ve sunucu Nilüfer Batur Tokgöz ise adli kontrol talebiyle hakimliği sevk edildi. Maslak'ta bulunun Klein Phonix isimli gece kulübüne 02:30 sıralarında yapılan baskında, 14 adet uyuşturucu madde içerikli hap, 8 adet paketlenmiş kokain maddesi ve 2 adet TSH olarak bilinen likit esrar ele geçirilmişti.3 TUTUKLAMA 3 ADLİ KONTROLTutuklamaya sevk edilen Ayşe Tarım, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper tutuklandı. Burak Fahri Yön, Selen Görgüzel ve Nilüfer Batur Tokgöz ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.