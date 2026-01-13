Diyarbakır’da korkunç olay! Kur'an kursuna kaçan husumetlisini öldürdü!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde Yasin Acun aralarında alacak-verecek meselesi bulunan husumetlisi iki kardeş ile yolda karşılaştı. İki kardeşten M.E.Y. silahını çekti. Bu sırada panikleyen Yasin Acun, yakınındaki Selahaddin-i El Eyyubi Kur'an Kursu'na kaçtı. Kuran kursuna sığınan Acun'un peşinden giren saldırgan iki kardeş husumetlisine ateş açtı. Açılan ateşte Yasin Acun ağır yaralandı. Merminin isabet ettiği kursun güvenlik görevlisi Osman Çimen de yaralandı. Kurs görevlilerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Yasin Acun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Vücuduna isabet eden kurşunla yaralanan güvenlik görevlisi Osman Çimen olay yerinde sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinden sonra ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşamını yitiren Yasin Acun'un cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Kaçan saldırgan iki kardeşin yakalanması amacıyla polis geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Olay yerindeki güvenlik kameraları da incelenerek saldırganların eşkali belirlendi. Cumhuriyet Savcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı.