Ankara merkezli FETÖ/PDY operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY’nin Emniyet yapılanmasına yönelik soruşturmada 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, Ankara merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 12 şüphelinin yakalandığını, 11 firari için yakalama kararı talep edileceğini açıkladı.

Ekleme: 12.01.2026 - 10:59 Güncelleme: 12.01.2026 - 11:01 / Editör: Fehmi Öztürk
