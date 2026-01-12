Ankara merkezli FETÖ/PDY operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY’nin Emniyet yapılanmasına yönelik soruşturmada 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, Ankara merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 12 şüphelinin yakalandığını, 11 firari için yakalama kararı talep edileceğini açıkladı.
