Altın fiyatları haftaya hızlı başladı! Çeyrek altın ne kadar oldu?

2025 yılında rekorlara doymayan altın kısa bir nefeslenmenin ardından 2026 yılında da yükselişine devam ediyor. Venezuela krizinin yatırımcıyı güvenli limanlara itmesi altında yeni rekor seviyelerinin test edilmesine neden oluyor. İşte haftanın ilk işlem gününde gram, çeyrek altın fiyatları...

Yılbaşından itibaren yükselişe geçerek rekor tazeleyen altın fiyatları yatırımcısının yüzünü güldürüyor. Altındaki son gelişmeler piyasaların ilk işlem gününde yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki altın gram altın ve çeyrek altın ne kadar? Yarım, cumhuriyet, ons altın fiyatı kaç TL? İşte 12 Ocak 2026 Pazartesi günü güncel altın fiyatlarında son durum...Gram altın 12 Ocak Pazartesi sabahı 08.45 itibarıyla 6302.0806'den alınırken 6356.1075 TL'den satılıyor.ALIŞ FİYATI: 10563.9245SATIŞ FİYATI 10779.5148ALIŞ FİYATI: 21126.1433SATIŞ FİYATI: 21557.2891ALIŞ FİYATI 43490.3822SATIŞ FİYATI 43929.679ONS altın da aynı saatlerde 4.582 dolardan işlem görüyor.