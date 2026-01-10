  • USD: 42,99 - 43,06
Altın fiyatları fırladı! Gram altın yükselişe geçti

Dünya genelinde artan jeopolitik gerilimler piyasaları alt üst etti. Geçtiğimiz hafta rekorlardan rekorlara koşan altın son günlerde düştükçe düştü.

Ekleme: 10.01.2026 - 09:32 Güncelleme: 10.01.2026 - 09:36 / Editör: Fehmi Öztürk
Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 10 Ocak 2026 altın fiyatları...

GRAM ALTIN

Gram Altın Alış: 6.250,51
Gram Altın Satış: 6.251,35

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek Altın Alış: 10.346,00
Çeyrek Altın Satış: 10.450,00

YARIM ALTIN

Yarım Altın Alış: 20.693,00
Yarım Altın Satış: 20.899,00

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet Altını Alış: 41.259,00
Cumhuriyet Altını Satış: 41.639,00

TAM ALTIN

Tam Altın Alış: 41.097,78 TL
Tam Altın Satış: 41.097,77 TL