Altın fiyatları fırladı! Gram altın yükselişe geçti

Bir anda çakılan altın fiyatları 10 Ocak Cumartesi gününü yükselişle açtı. Yatırımcılar ve alım-satım yapan vatandaşlar da güncel fiyatları araştırmaya başladı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 10 Ocak 2026 altın fiyatları...Gram Altın Alış: 6.250,51Gram Altın Satış: 6.251,35Çeyrek Altın Alış: 10.346,00Çeyrek Altın Satış: 10.450,00Yarım Altın Alış: 20.693,00Yarım Altın Satış: 20.899,00Cumhuriyet Altını Alış: 41.259,00Cumhuriyet Altını Satış: 41.639,00Tam Altın Alış: 41.097,78 TLTam Altın Satış: 41.097,77 TL