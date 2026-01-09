2 yıl önce kaybolmuştu! Oğlu itiraf etti, eski eşi tutuklandı!

Olay, 20 Mart 2024'te Kartal'da meydana geldi. Nuriye Dilmaç'tan haber alamayan ailesinin ihbarıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Dilmaç'ın eski eşi D.D ve çocukları E.D. ile eski eşinin kardeşleri E.D, Z.D. ve C.D. şüpheli olarak gözaltına alındı.BABAM BOĞARAK ÖLDÜRDÜTalihsiz kadının oğlu E.D., ifadesinde 'annemi, babam boğarak öldürdü ve Şile'deki hafriyat döküm alanına çuval içerisinde gömdü' dedi. Bunun üzerine kadavra köpekleri eşliğinde şüpheli E.D.'ye olay yerinde yer gösterme işlemi yaptırılırdı.5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDISoruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 8'e yükselirken, işlemleri tamamlanan şüphelilerden 6'sı tutuklama talebiyle, 2'si ise adli kontrol talebiyle adliyeye sevk edildi. Dilmaç'ın eski eşi D.D.'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dilmaç'ın cansız bedeninin bulunması için başlatılan kazı ve arama çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.