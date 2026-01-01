Türkiye Filistin İçin Ayakta!

Her zaman mazlumun yanında ve zalimin karşısında sesi en yüksek olan Türkiye, Galata Köprüsü'nden bir kez daha dünyaya 'Zulme dur' demeye hazırlanıyor. Siyonist katil İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımı dünyaya duyurmaya çalışan yüz binlerce kişi Galata Köprüsü'nde bir araya gelecek. TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan, 'Susmuyoruz, Sinmiyoruz, Filistin'i Unutmuyoruz' sloganıyla düzenlenecek yürüyüş için milyonlara katılım çağrısında bulundu.

2026'nın ilk gününde İstanbul, Gazzeli mazlumların hakkını savunmak ve İsrail'e "dur" demek için Galata Köprüsü'nde toplandı. Gazze'de sağlanan ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları sürerken, vicdan sahipleri mazlum Filistinliler için ayağa kalktı.



BİLAL ERDOĞAN'DAN ÇAĞRI



TÜGVA sosyal medya hesabından paylaştığı Necmettin Bilal Erdoğan'ın çağrısında, "İsrail'in, Gazze'de sürdürdüğü soykırım 3'üncü yılına giriyor ve 2 yıldır olduğu gibi 1 Ocak sabahı yine Galata Köprüsü'nde bu zülme karşı duruşumuzu göstermek için bir araya geliyoruz. Sinmiyoruz, susmuyoruz Filistin'i unutmuyoruz ve unutturmuyoruz. Çünkü, her ne kadar bir ateşkesten bahsedilse de bu ateşkesin sahada uygulanmadığını biliyoruz.



"MERHAMET SAHİBİ BÜTÜN VATANDAŞLARIMIZI BEKLİYORUZ"



Milli İrade Platformu tarafından Filistin'deki katliama "dur" demek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek yürüyüşe ilişkin gazetecilere açıklamada bulunan TÜGVA Başkanı Beşinci, Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon sırasında şehit olan polisler için rahmet diledi.





