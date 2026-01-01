Seren Ay Çetin kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği ne? Survivor 2026 Ünlüler kadrosunda!

Survivor 2026 Ünlüler & All Star sezonunun start almasıyla birlikte, Ünlüler takımında yer alan Seren Ay Çetin kısa sürede dikkatleri üzerine topladı. Yarışmaya adım atar atmaz izleyicilerin ilgisini çeken Seren Ay Çetin'in yaşı, memleketi ve yaşam öyküsü merak konusu oldu. Ada koşullarındaki performansı ve enerjisiyle öne çıkan Seren Ay Çetin hakkında bilinmesi gereken detaylar araştırılırken, Survivor 2026'nın dikkat çeken ismiyle ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor…SEREN AY ÇETİN KİMDİR?1997 doğumlu Seren Ay Çetin, spora olan ilgisiyle henüz çocuk yaşlarda öne çıktı. 13 yaşında Kadıköy Boks Kulübü'nde spor hayatına başlayan Çetin, kısa sürede profesyonel boksa adım attı. 13 Temmuz 1997 tarihinde dünyaya gelen Seren Ay Çetin, 2025 itibarıyla 28 yaşındadır. İstanbul doğumlu olan başarılı sporcu, ailesinin kökenine dair detayları ise özel yaşamında paylaşmamayı tercih etmektedir.Seren Ay Çetin, 13 yaşında Kadıköy Boks Kulübü'nde Serdar Avcı'nın sporcuları arasında yerini aldı. Daha sonra 2018 yılında antrenörünün desteği ile profesyonel boks kariyerine başladı.Ülkemizi gururla temsile eden Seren Ay Çetin, aynı zamanda Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğrencisidir.1,69 boyuncaki Milli Boksörümüz Seren Ay Çetin, horoz sıklettir. Çetin, WBC Gümüş kemerini kazanan ilk Türk kadın boksör ünvanına sahiptir. Kemeri ise iki kez dünya şampiyonu olan Eva Voraberger'in elinden nakavt ile almıştır.Ayrıca, Fethiye'de düzenlenen WBA Altın Kemer maçında 5 kez dünya şampiyonu olan Fabiana Bytqi ile 10 rauntluk mücadelenin ardından altın kemeri de ülkemize kazandırmıştır.