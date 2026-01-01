Selen Görgüzel kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği ne? Survivor 2026 Ünlüler kadrosunda!

Survivor 2026 Ünlüler & All Star, yeni sezonun ilk bölümüyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanırken yarışmacılar da tek tek gündeme gelmeye başladı. Bu sezon Ünlüler takımında mücadele edecek isimlerden biri olan Selen Görgüzel, yarışmaya dahil olmasıyla şimdiden büyük merak uyandırdı. Sanat yaşamı, özel hayatı ve enerjik kişiliğiyle tanınan Görgüzel’in Survivor serüveni izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. “Selen Görgüzel kimdir, kaç yaşında, nereli?” soruları sıkça sorulurken, Survivor 2026 yarışmacısı Selen Görgüzel hakkında bilinmesi gereken detaylar araştırılıyor.

Survivor 2026 Ünlüler & All Star için geri sayım sürerken, yeni sezonda Ünlüler kadrosunda yer alan Selen Görgüzel şimdiden gündemin öne çıkan isimlerinden biri oldu. Yarışmaya dahil olmasıyla birlikte izleyicilerin dikkatini çeken Görgüzel'in yaşı, memleketi ve yaşam öyküsü merak konusu haline geldi. İşte, sanat kariyeri ve açıklamalarıyla sık sık konuşulan Selen Görgüzel hakkında, Survivor 2026 sürecinde öne çıkan detaylar...SELEN GÖRGÜZEL KİMDİR?Selen Görgüzel, 9 Şubat 1979 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Medya sektörüne ilk adımını henüz lise yıllarındayken atan Görgüzel, Okan Bayülgen'in Televizyon Çocuğu programında kamera arkasında yarı zamanlı görev alarak çalışma hayatına başladı. Eğitimini 50. Yıl Tahran Lisesi'nde tamamlayan Selen Görgüzel, 18 yaşında yaptığı evlilikten 2003 yılında ayrıldı. Bu evliliğinden İlknaz adında bir kızı bulunuyor.Ekran yolculuğuna 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan Zirvedeki Sesler adlı programın sunuculuğunu üstlenerek başlayan Görgüzel, ilerleyen yıllarda farklı kanallarda kendi hazırlayıp sunduğu projelerle televizyon dünyasında yer aldı. Oyunculuk kariyerinde ise Mahallenin Muhtarları, Avrupa Yakası, Belalı Baldız, Emanet, Deli Dumrul, Oğlum İçin, Tılsım Odası, Pars Narkoterör, Ağlamak Yok, Doktorlar ve Kurtlar Vadisi gibi birçok popüler yapımda rol aldı. Geniş kitlelerce tanınmasını ise, Hamdi Alkan'ın yönetmenliğini yaptığı O Hayat Benim dizisinde canlandırdığı Cevriye karakteri sağladı.