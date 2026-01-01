Murat Arkın kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği ne? Survivor 2026 Ünlüler kadrosunda!

Survivor 2026 Ünlüler & All Star heyecanı için geri sayım devam ederken, Ünlüler takımının öne çıkan isimlerinden Murat Arkın izleyicilerin ilgisini çekti. İlk bölümle birlikte gündeme gelen Murat Arkın'ın yaşamı, kariyeri ve özel hayatına dair detaylar merak konusu oldu. Peki Murat Arkın kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor 2026'daki Murat Arkın hakkında öne çıkan bilgiler…MURAT ARKIN KİMDİR?Murat Arkın, 4 Mayıs 1975'te İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Türk oyuncu olan Arkın, Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Battal Gazi karakteriyle hafızalara kazınan Cüneyt Arkın'ın oğludur.Oyunculukla çok küçük yaşlarda tanışan Murat Arkın, çocukluk döneminde babasının rol aldığı Vatandaş Rıza (1979) ve Önce Hayaller Ölür (1981) filmlerinde çocuk rolleriyle kamera karşısına geçti. Eğitim hayatını İstanbul'da sürdüren Arkın, Marmara Üniversitesi Enformatik Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimi için gittiği Londra'da eğitimini tamamladıktan sonra burada kendi şirketini kurarak bir süre İngiltere'de yaşamını sürdürdü.2011 yılında İstanbul'a dönüş yapan Murat Arkın, bir ajans aracılığıyla Pis Yedili dizisiyle televizyon ekranlarına adım attı. 2012'de FOX TV'de yayınlanan Harem adlı komedi dizisinde "Kare Murat" karakterine hayat verdi. 2014 yapımı Panzehir filminde Kara Cemal'in gençliğini canlandırırken, 2016'da vizyona giren Dağ II filminde "Arif" karakteriyle izleyici karşısına çıktı.2018 yılında Star TV'de yayınlanan, Özel Harekât polislerinin mücadelesini konu alan Börü adlı mini dizide ve aynı adlı sinema filminde Kemal Boratav karakterini canlandıran Arkın, bu rolle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Daha sonra 2021-2022 yılları arasında BluTV'de yayınlanan ve Börü dizisinin 25 yıl sonrasını konu alan Börü 2039 adlı mini seride de yine Kemal Boratav karakteriyle rol aldı.