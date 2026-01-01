Meteoroloji Uyardı! Kar Şiddetli...

Meteoroloji'den 1 Ocak 2026 uyarısı: İstanbul’a kar Geliyor! THY ve AJet seferleri iptal edildi

2026 yılının ilk gününde Türkiye dondurucu soğuk ve yoğun kar yağışının etkisi altına girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul başta olmak üzere birçok il için "yoğun kar" uyarısı yaparken; olumsuz hava koşulları ulaşımı vurdu. Bugün hangi ilde hava nasıl olacak? İşte 1 Ocak 2026 il il güncel hava durumu raporu ve son dakika gelişmeleri.



İstanbul Güne Kar ile Uyandı: Kar Yağışı Devam Edecek mi?



Yeni yılın ilk saatlerinden itibaren İstanbul’un yüksek kesimleri ve kuzey ilçeleri beyaza bürünmeye başladı. Meteoroloji verilerine göre, megakentte bugün hava sıcaklığı -1°C ile 3°C arasında seyredecek.



Kar Yağışı Saat Kaçta?



Özellikle sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışının, gün boyu aralıklarla karla karışık yağmur ve kar şeklinde devam etmesi bekleniyor.



Buzlanma Uyarısı



Gece saatlerinde sıcaklığın sıfırın altına düşmesiyle birlikte yollarda oluşabilecek buzlanma ve don olayına karşı sürücülerin dikkatli olması istendi.



Ulaşımda Kar Engeli: 114 Uçak Seferi İptal



Olumsuz hava koşulları ve kısıtlı görüş mesafesi hava ulaşımını durma noktasına getirdi. Edinilen bilgilere göre:



Türk Hava Yolları (THY): Toplamda 50 seferini iptal ettiğini duyurdu.



AJet: Olumsuz hava şartları nedeniyle 64 seferin gerçekleştirilemeyeceğini açıkladı.



Bu İllere "Turuncu" ve "Sarı" Alarm: Yoğun Kar Bekleniyor



Meteoroloji, Karadeniz ve Marmara’nın doğusu için kritik uyarılarda bulundu. Yağışların özellikle aşağıdaki illerde yer yer 10-20 cm örtü bırakacak kadar kuvvetli olması bekleniyor:



Marmara ve Batı Karadeniz: Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın.



Doğu Karadeniz ve İç Anadolu: Ordu, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli.



Güneydoğu Anadolu: Bingöl, Muş, Batman ve Siirt çevrelerinde yoğun kar yağışı etkili olacak.



Yolcuların havalimanına gitmeden önce uçuş durumlarını kontrol etmeleri ve mobil uygulamalar üzerinden güncel bilgileri takip etmeleri öneriliyor.



Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan vatandaşların ve yetkililerin teyakkuzda olması gerekmektedir.



Bölge Bölge Hava Durumu Tahmini (1 Ocak 2026)



Bölge Beklenen Durum Sıcaklık



Marmara Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı. 1°C / 4°C



Egeİç kesimlerde kar, kıyılarda sağanak yağış. 3°C / 8°C



İç Anadolu Kuvvetli kar yağışı ve buzlanma.-5°C / 1°C



Karadeniz Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde yoğun kar. 2°C / 6°C



Doğu Anadolu Yoğun kar yağışlı, çığ riski yüksek. -8°C / -2°C



