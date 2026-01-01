Meryem Boz kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği ne? Survivor 2026 Ünlüler kadrosunda!

Survivor 2026 Ünlüler takımında yer alan Meryem Boz, yeni sezon başlamadan önce açıklanan yarışmacı kadrosuyla birlikte dikkat çeken isimler arasında yer aldı. Sporcu kimliği ve mücadeleci yapısıyla öne çıkan Meryem Boz’un Survivor’a nasıl bir performans sergileyeceği şimdiden merak konusu oldu. Yarışmanın başlamasına sayılı günler kala “Meryem Boz kimdir, kaç yaşında, nereli?” soruları izleyiciler tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. İşte Survivor 2026’nın merak edilen yarışmacılarından Meryem Boz hakkında öne çıkan kısa bilgiler…

Survivor 2026 Ünlüler & All Star sezonu için geri sayım sürerken, Ünlüler takımında yer alacağı açıklanan Meryem Boz şimdiden dikkat çeken isimler arasında yer aldı. Yarışmacı kadrosunun duyurulmasının ardından Meryem Boz'un yaşı, nereli olduğu ve hayatına dair detaylar izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Sporcu kimliği ve disiplinli yapısıyla öne çıkan Meryem Boz'un Survivor parkurlarında nasıl bir performans sergileyeceği şimdiden konuşulurken, Survivor 2026'nın merak edilen yarışmacılarından Meryem Boz hakkında öne çıkan bilgiler haberin devamında…MERYEM BOZ KİMDİR?3 Şubat 1988, Eskişehir doğumlu Meryem Boz, Sultanlar Ligi profesyonel takımlarından Sarıyer Belediyespor'da pasör çaprazı olarak oynuyor.1.90 boyundaki milli voleybolcu Filenin Sultanları ile Milletler Ligi ve Avrupa kupalarında pek çok ikincilik ve üçüncülük elde etti.Eskişehir DSİ Bentspor bünyesinde yetişen Meryem Boz; İlbank, Atom Trefl Sopot, Fenerbahçe, Halkbank, 3BB Nakornnont, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor, Seramiksan, Galatasaray, Aydın Büyükşehir Belediyespor, VakıfBank ve Bahçelievler Belediyespor'da oynadı.