Mert Nobre kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği ne? Survivor 2026 Ünlüler kadrosunda!

Survivor 2026 Ünlüler & All Star ilk bölümüyle ekrana geliyor. Yeni sezonda Ünlüler kadrosunda yer alan Mert Nobre, yarışmanın başlamasıyla birlikte izleyicilerin radarına girdi. Spor geçmişiyle öne çıkan Nobre'nin Survivor serüveni kadar yaşı ve nereli olduğu da merak ediliyor. İşte Survivor 2026 yarışmacısı Mert Nobre'ye dair öne çıkan başlıklar…MERT NOBRE KİMDİR?6 Kasım 1980 tarihinde Brezilya'nın Jateí kentinde dünyaya gelen Mert Nobre, forvet mevkisinde görev yapmış eski futbolcu ve teknik direktördür. Futbol kariyerine ülkesinin köklü kulüplerinden Paraná Clube'de adım atan Nobre, 1999 yılında Brezilya Serie A'da forma giymeye başladı.2002 sezonunun ardından Japonya'nın Kashiwa Reysol takımına transfer olan Nobre, burada beklenen çıkışı yapamasa da Brezilya'daki performansıyla dikkat çekmeye devam etti. Bu performans, onu 2003 sezonu ortasında Cruzeiro'ya taşıdı. Cruzeiro'da Alex de Souza ve Edu Dracena gibi isimlerle aynı kadroda yer aldı.2003–2004 sezonunun devre arasında Türkiye'ye gelen Nobre, Fenerbahçe'ye kiralık olarak transfer oldu. Sarı-lacivertli formayla ilk maçına 13 Ocak 2004'te çıktı, ilk resmî karşılaşmasını ise Çaykur Rizespor'a karşı oynadı. 2004–05 sezonunda ligde 33 maçta görev alarak istikrarlı bir grafik çizen Nobre, Alex de Souza ile kurduğu uyum sayesinde gol sayısını artırdı.Fenerbahçe'nin 100. yıl planlamasında yer almayan Nobre, 18 Mayıs 2006'da Beşiktaş'a transfer oldu. Siyah-beyazlı formayla ilk resmî maçına Galatasaray'a karşı oynanan Süper Kupa finalinde çıkan Nobre, attığı golle Beşiktaş'a kupayı kazandırarak kariyerinde unutulmaz bir an yaşadı.