Keremcem kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği ne? Survivor 2026 Ünlüler kadrosunda!

Survivor 2026 Ünlüler & All Star macerası perşembe akşamı izleyiciyle buluşurken, yeni sezonun Ünlüler takımındaki isimler de mercek altına alındı. Yarışmaya dâhil olmasıyla dikkatleri üzerine çeken Keremcem, daha ilk bölümden itibaren gündem oldu. Sanat kariyeri ve kişisel yaşamıyla tanınan Keremcem'in yaşı, memleketi ve geçmişine dair ayrıntılar izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Survivor 2026'da Ünlüler kadrosunda yer alan Keremcem hakkında öne çıkan başlıklar…KEREMCEM KİMDİR?Müzik dünyasının tanınan isimlerinden Keremcem, 28 Aralık 1977'de Muğla'nın Milas ilçesinde dünyaya geldi. Eğitim hayatına Milas Sakarya İlkokulu'nda başlayan sanatçı, ortaokul öğrenimini İzmir Özel Fatih Koleji'nde tamamladı. Lise eğitimini ise Muğla Turgutreis Lisesi'nde sürdüren Keremcem, 1995 yılında buradan mezun oldu.Üniversite eğitimini Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde alan Keremcem, 2003 yılında yükseköğrenimini tamamladı. Müziğe olan ilgisi lise yıllarında gitar çalmaya başlamasıyla şekillenen sanatçı, söz ve müziği kendisine ait olan ilk bestesi **"Elimde Değil"**i 1996 yılında Ankara'da hazırladı. Bu parça, daha sonra yayımlanan ilk albümünde de yer aldı.Özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen Keremcem, 2014 yılında oyuncu Seda Güven ile Paris'te evlendi; çift 2015 yılında yollarını ayırdı. Ünlü sanatçı, günümüzde moda ve stil danışmanı Sena Seçen ile yaşadığı ilişkiyle adından söz ettiriyor.