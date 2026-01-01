Gazzeliler Yaşamak İstiyor!

Dünyada yeni yılı coşkuyla kutlarken Gazze, bombalar, soğuk, rüzgâr ve yağış altında hayatta kalma mücadelesi veriyor. 2.3 milyon Filistinliyi ölüm, acı, dram dolu zorlu ve belirsiz bir yıl daha bekliyor...

Dünya yeni bir yılın gelişini kutlarken terör devleti İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana 71 binden fazla masum Filistinliyi katlettiği, stratejik abluka ile on binlerce masum sivili açlığın ve soğuğun pençesine ittiği Gazze, ölüm, acı, dram dolu belirsiz bir yıla daha girdi.



İsrail'in 10 Ekim'de varılan ateşkesi sık sık ihlal etmesi ve yeterli yardımların girişine izin vermemesi nedeniyle Gazze Şeridi'nde yaşayan yaklaşık 2.3 milyon Filistinliyi zorlu bir yıl daha bekliyor.



SIĞINACAK ÇATILARI YOK



İsrail'in 2 yıldan fazla süren soykırımı nedeniyle Gazze'de neredeyse taş üstünde taş kalmadı.



Filistinli kaynaklara göre, İsrail saldırılarında Gazze'deki evlerin neredeyse yüzde 90'ı yıkıldı.



Bu oluşan ağır yıkım nedeniyle Gazze'de 1.5 milyondan fazla Filistinli derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.



Kış aylarıyla havaların soğuduğu ve yoğun yağışın etkili olduğu Gazze'de çadırlarda kalan Filistinlilerin yaşam mücadelesi daha da ağırlaştı.



Yağışların ardından birçok derme çatma çadırı su bastı, fırtına nedeniyle binlerce çadır kullanılamaz hale geldi.



BEBEKLER BİRER BİRER ÖLÜYOR



Birçok Filistinli aile, çadırda soğuktan ve sel suları altından kalmaktansa ölümü göze alıp İsrail saldırılarında ağır hasar alan binalara sığındı.



Aralık ayının başından bu yana etkili olan şiddetli soğuk, rüzgâr ve yağış, 6'sı çocuk 25 Filistinlinin hayatını kaybetmesine yol açtı.



Evlerin büyük oranda yıkılması ve çadır yetersizliği nedeniyle Gazze'deki Filistinliler için bu kışın daha da zor geçeceği öngörülüyor.



Öte yandan barbar İsrail, işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyet gösteren 37 uluslararası sivil toplum kuruluşunun faaliyetini iptal etme kararı aldı.



STK'lar bunun bölgedeki insani felaketi daha da derinleştireceğini belirtiyor.





