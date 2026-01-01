Dilan Çıtak kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği ne? Survivor 2026 Ünlüler kadrosunda!

Survivor 2026 Ünlüler & All Star ekranlara kaldığı yerden devam ediyor. Ünlüler takımında yer alan Dilan Çıtak, yarışmaya dahil olmasıyla birlikte izleyicilerin dikkatini çekti. Survivor macerasıyla birlikte Dilan Çıtak'ın yaşı, memleketi ve hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. İşte Survivor 2026'da öne çıkan isimlerden Dilan Çıtak hakkında kısa detaylar…DİLAN ÇITAK KİMDİR?2 Aralık 1989'da İstanbul'da dünyaya gelen Dilan Çıtak, müzikle iç içe bir kariyer yolculuğuna sahiptir. Babası İbrahim Tatlıses, annesi ise Işıl Çıtak'tır.Eğitim hayatına Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde başlayan Çıtak, burada müzik bölümünü %50 bursla okudu. Lise yılları boyunca keman, piyano ve şan dersleri alarak sahne deneyimi kazandı; çeşitli korolarda yer aldı ve bazı caz orkestralarında solist olarak performans sergiledi.Üniversite eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda tamamlayan Dilan Çıtak, 2011 yılında müzik ve dil alanında kendini geliştirmek amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Yaklaşık bir yıl ABD'de kalan sanatçı, bu süreçte Berklee College of Music öğrencileriyle birlikte konserler verdi.Özel hayatında da müzikle ortak bir paydada buluşan Dilan Çıtak, kendisi gibi şarkıcı olan Levent Dörder ile 11 Ekim 2022 tarihinde evlendi.