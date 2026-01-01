Deniz Çatalbaş kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği ne? Survivor 2026 Ünlüler kadrosunda!

Survivor 2026 ünlüler takımında mücadele eden Deniz Çatalbaş, daha ilk bölüm öncesi dikkatleri üzerine çekti. Yarışmadaki hırslı tavrı ve ada şartlarına uyumu, izleyicile atarfından merak ediliyor. Bu gelişmelerin ardından “Deniz Çatalbaş kimdir, kaç yaşında, nereli?” soruları sıkça araştırılmaya başlandı. İşte Survivor 2026’nın dikkat çeken yarışmacısı Deniz Çatalbaş hakkında bilinmesi gereken kısa ve öne çıkan detaylar…

Survivor 2026 Ünlüler & All Star sezonunun başlamasıyla birlikte, Ünlüler takımındaki Deniz Çatalbaş kısa sürede gündemin öne çıkan isimlerinden biri oldu. Yarışmaya katılmasıyla izleyicilerin dikkatini çeken Deniz Çatalbaş'ın yaşı, nereli olduğu ve hayat hikâyesi merak edilmeye başlandı. Ada performansı kadar geçmişiyle de ilgi uyandıran Deniz Çatalbaş hakkında detaylar araştırılırken, Survivor 2026'da öne çıkan Deniz Çatalbaş ile ilgili merak edilenler haberin devamında...DENİZ ÇATALBAŞ KİMDİR?28 Şubat 1995 İstanbul doğumlu Deniz Çatalbaş, çeşitli kulüplerde baketbol oynamasının ardından Best Model of Turkey yarışmasında 2. olmuştur. Modellik ve sporculuk kariyeri ardından televizyona da adım atan ünlü isim Survivor 2026 yarışmacıları arasında yer alacak.DENİZ ÇATALBAŞ FİLMLERİ VE DİZİLERİAşk ve Gurur (Mercan, TV Dizisi 2023-2024)Hür (Nazlı Üsteğmen, TV Dizisi 2023)Alparslan: Büyük Selçuklu (Iraz, TV Dizisi 2023)Ah Be Birader (Sinema Filmi 2022)Arka Sokaklar (Aslı Komiser, TV Dizisi 2021