Bayhan kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği ne? Survivor 2026 Ünlüler kadrosunda!

Survivor 2026 Ünlüler & All Star heyecanı başlıyor. Yeni sezonda Ünlüler kadrosunda yer alan Bayhan Gürhan, daha ilk günden izleyicilerin ilgisini üzerine çekti. Yarışmaya katılmasıyla birlikte Bayhan'ın yaşı, memleketi ve hayatına dair detaylar merak edilmeye başlandı. İşte Survivor 2026'da dikkat çeken Bayhan Gürhan hakkında öne çıkan bilgiler…BAYHAN KİMDİR?Bayhan Gürhan, 14 Mart 1980'de Adana'da dünyaya geldi. Çocuk yaşta ailesiyle birlikte Almanya'ya giden Bayhan, müzikle ilk kez burada, kaldığı yetiştirme yurdunda tanıştı. Türkiye'ye dönüşünün ardından 2003 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Popstar Türkiye yarışmasına katılarak kendine özgü yorumu ve tarzıyla geniş kitlelerin dikkatini çekti. Yarışmayı üçüncülükle tamamlayan sanatçı, müzik kariyerini hızla sürdürerek 2004'te Hayal Edemiyorum, 2008'de ise Kısa Veda adlı albümlerini müzikseverlerle buluşturdu.Müziğin yanı sıra televizyon projelerinde de yer alan Bayhan, 2012'de Kendimize Doğru dizisinde Ayhan karakterine hayat verdi. 2013 yılında sokak müzisyenlerini konu alan Benim Yolum belgesel programını sundu. 2014'te ise Ankara'nın Dikmen'i dizisinde konuk oyuncu olarak izleyici karşısına çıktı.