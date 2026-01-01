Ak Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek Filistin İçin Haykırdı!

Filistin’de yaşanan insanlık dramına karşı vicdanların sesi olmak için bir araya gelen yüz binler, 1 Ocak Perşembe günü İstanbul Galata’da tarihi bir duruş sergiledi.

Filistin'de yaşanan insanlık dramına karşı vicdanların sesi olmak için bir araya gelen yüz binler, 1 Ocak Perşembe günü İstanbul Galata'da tarihi bir duruş sergiledi.



Soğuk havaya aldırış etmeyen kalabalık, mazlum Filistin halkı için tek yürek oldu.



Bu anlamlı ve onurlu yürüyüşte yer alan isimlerden biri de AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek oldu. Gökçek, yalnızca bir siyasetçi olarak değil, vicdanının sesini dinleyen bir insan olarak kalabalığın arasında yerini aldı.



Eylem sırasında ve sonrasında sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajla yürekleri titreten Osman Gökçek,

“Filistin'i unutmuyoruz, susmuyoruz, sinmiyoruz” sözleriyle hem Türkiye'ye hem de dünyaya güçlü bir mesaj verdi. Bu sözler, Galata'da yükselen adalet çağrısının adeta sözcüsü oldu.



Mazlumun yanında durmayı ilke edinen Osman Gökçek, eyleme katılan vatandaşlara da teşekkür ederek, Filistin davasının yalnız olmadığını bir kez daha gösterdi. Gökçek'in bu net ve cesur duruşu, Filistin için haykıran kalabalıkta büyük takdir topladı.



Türkiye, zulme karşı sessiz kalmayacağını tüm dünyaya ilan etti.