Dalaman ilçesinde 2 kişinin ormanda ateş yaktığı anlar cep telefonuyla görüntülendi. Polisin şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma devam ediyor.

Ekleme: 9.09.2025 - 16:18 Güncelleme: 9.09.2025 - 18:53
Muğla'da Orman Yangını! Ekipler Bölgeye Sevk Ediliyor...Muğla'nın Dalaman ilçesinde bulunan Dalaman Otobüs Terminali yakınlarındaki ormanda, saat 03.30 sıralarında yangın çıktı.

Dumanı gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla polis, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

'YANGIN ÇIKARTIP ÜZERİNE ALKOL DÖKTÜLER'

Soruşturma kapsamında ormancı A.D.'nin ifadesine başvuruldu.

A.D. ifadesinde, şunları söyledi:

'Yangın çıkardıktan sonra üzerine alkol döktüler. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydettiler. Bu kişilerin motosikletle uzaklaştığı anları da cep telefonumla kaydettim'

ŞÜPHELİLERİ YAKALAMA ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

Yapılan incelemede şüphelilerin motosikletle olay yerinden ayrıldığı belirlendi.

Polisin, şüphelilerin kimliklerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.