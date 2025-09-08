Mehmet Şimşek: Ekonomi programımız stres testinden geçti

2026-2028 yıllarını kapsayan üç yıllık Orta Vadeli Programı'nın (OVP) lansmanında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonda düşme trendinin sürdüğünü belirterek, “Fiyat istikrarında güçlü adımlarla yürüyoruz. Enflasyon hedeflerine tutarlı politikalarla izliyoruz. Enflasyon gelecek yıl yüzde 20'nin altına inmesini bekliyoruz.” dedi.ENFLASYON HEDEFLERİMehmet Şimşek, 'Dezenflasyon programımımızın önceliği oldu. Bu yolda da önemli yollar kat ettik. Bugün enflasyon 20'un altında bir trendle, gelecek sene de yüzde 20'nin altında olacak.' diyerek sözlerini söyle sürdürdü:Programa bakarsanız enflasyon hedefleriyle gelir politikaları ve enflasyonla uyumlu para politikası var. Tam koordinasyonla dezenflasyon çalışmaları sürüyor. Cari açığın milli gelire oranın düşmesi dezenflasyona destek vermek demek. Sadece bununla yetinmiyoruz enerjide süspansiyonun kademelendirdik.KAMU MALİYESİ TASARRUFUKamu maliyesi alanında atacağımız adımlar temel önceliğimiz olan dezenflasyonu sağlamaya yönelik. Tasarruf tedbirlerine ilişkin soru var. Kamuda tasarruf konusunda çalışıyor ve sonuç alıyoruz.Sayın Cumhurbaşkanımızın tasarruf konusunda bir genelgesi var. Kiralama, satın alma, haberleşme, seyahat, demirbaş, kırtasıya giderleri genelge kapsamında. Sonuç alıyoruz. Bütçe içindeki payı yüzde 3,1'e düştü. Önceki ortalama 4,6 idi. Yaklaşık yüzde 33 düşürdük.Tasarruf konusunda hem samimiyiz hem de kararlıyız. Meclisimiz bütçe kanunu kabul ettikten sonra bize bir üst limit veriyor. 10 yılda harcamalar ortalama yüzde 9,1un üzerinde. Geçen yıl 3,3 düzeyinde aşağıda tuttuk. Bu senede de benzer bir durum olacak. Faiz dışı harcamalarda öngörülerlerin yüzde 1,2 aşağısında olacak. Sonuç odaklı bir tasarruf var. Maliye Bakanlığı olarak 257 kamu idaresini yakından takip ediyoruz. Denetimleri sürdürüyoruz ve tasarrufta zerre tereddüt etmiyoruz.PROGRAM ŞOKLARA DAYANIKLIŞoklara dayanıklılık aslında programı sınandı ve başarıyla geçti. Türkiye ekonomisi şoklara dayanıklı ve iç ve dışta büyüme sürdü. Enflasyonun 57 ülkede 70 yıl incelenmiş ve şokların geriye dönmesi 3-4 yıl sürüyor. Bu sadece Türkiye'de değil tüm dünyada böyle.İç şokların etkisi büyümeyi bir miktar sınırlamış olabilir ancak biz doğru tepki verdik ve sonuç aldık. Bugün rezervlerimiz mart ayı zirvesinin de üzerinde.REZERV YETERLİLİĞİRezerv yeterliliği 1,13. 1'in üstü yeterli sayılıyor. Türkiye rezerv yeterliliğini sağladı. Şoklara karşı tampon sağlandı. Programın en başında rezerv birikimini sağlamak için yola çıktık. Eurobond yüzde 7'nin altına indi. Risk primi (CDS) 700 civarınadan 260-270 civarına inmiş olması ülkemizin için önemli bir aşama.FAİZ GİDERLERİFaiz giderlerine bakıldığında 2025'te milli gelire oranı 4,3'dir. Sınırlı da olsa artış var ancak uzun vadeli sonucunun altındayız. Faiz dışı açık verdik. Çünkü Türkiye depremin yaraları sarıyor. Cumhurbaşkanımız depremde tahakkuk bazlı harcamanın 90 milyar dolar olduğunu söyledi. Bunun büyük kısmını borçlandık. Faiz harcamalarında sınırlı bir artış var. Bunun nedeni kamunun sorumsuzluğu değil, faiz giderlerinden kaynaklanıyor. Gerekli tedbirleri altık, alıyoruz. Faiz harcamaların artışını engelleyeceğiz. Böylece milletten topladığımız vergileri yatırımlara yönlendireceğiz.BANKA KREDİLERİMerkez bankamız banka kredilerinde sınırlamaya gitti. Merkez Bankası da tek enstrümanla çalışmıyor. Merkez Bankası'nın KKM'den çıkışında Sayın başkanı ve ekibini buradan tebrik ediyorum.VERGİDE ADALETKendisine vergi toplamayla ilgili yöneltilen soruyu yanıtlayan Şimşek, 'Vergide adalet ve etkinlik konusu sözde de kalmadı.' diyerek şöyle konuştu:Güzel şeyler söylersiniz ama arkada eylem olmaz. Bu böyle değil. İmalat sanayi ihracat için yüzde 20'de tutarken, kurumlar vergisini yüzde 30'a çıkardık. Bankalara enflasyon muhasebesi uygulaması imkanı vermedik. Mevduat faizi ve fonlarda ya vergi düşüktü ya da haç yoktu. Vergide sonuç odaklı tedbirler getirdik. Kısa vadelide kârdan stopajı yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkardık. Birçok alanda istisnaları kaldırdık ya da düşürdük.'KAYIT DIŞI ZENGİNLERDEN DAHA FAZLA VERGİ ALINACAK'Yine bu programa kapsamında alınacak tedbirlerde iyileştirecek adımları önceliklendireceğiz. İstihdamı artırmaya devam edeceğiz. Özellikle kayıt dışı olan zenginlerden daha fazla vergi almak için topyekün mücadeleyi devam edeceğiz. Yapay zeka destekli skorlama desteklerini kullanıyoruz. Sahada denetimleri artırdık.BEYANNAMEDE BELİRTELEN MATRAH İKİ KATINA ÇIKTIBeyanname sayılarında rekor kırdık, matrahtaki artış yüzde 100'ün üzerinde. Ve bu tesadüf değil. Biz artık kayıt dışı mücadele ile eylem planı yapmıyoruz. Sahada kayıt dışı denetimleri yapıyoruz. Kayıt dışı çalışmak en büyük adaletsizlik ve haksız rekabet. Vergide adalet ve etkinliği sürdürmeye devam edeceğiz.