Gürsel Tekin CHP İl Binasına Girdi Ortalık Karıştı!

Şaibeli kurultay davalarında mahkeme kararları çıkıyor.Bu kapsamda CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılarak eski başkan Gürsel Tekin geri geldi.Kayyumu kabul etmeyeceğini açıklayan CHP'li yönetici ve partililer, İstanbul İl Başkanlığı önünde nöbette.Gürsel Tekin görevi kabul ettikten sonra 8 Eylül Pazartesi günü (bugün) binaya geleceğini duyurmuştu.Bu kapsamda polis önlemlerinin de alındığı il binası önünde gece boyunca hareketli anlar yaşandı.Sabah saatlerinde gerginliğin arttığı bina önünde barikatlar kurulurken Tekin, işaret ettiği gibi öğlen saatlerinde bina önüne geldi.