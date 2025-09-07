CHP'Lİ Belediye Başkanı'na Tutuklama! Savcılık Tahliyeye İtiraz Etti...

Tahliye olduktan bir gün sonra itiraz doğrultusunda yeniden tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tutuklama kararına ulaşıldı. Kararda, Köseler'in tutukluluk halini ortadan kaldıracak bir durumun oluşmadığı, sanık hakkinda düzenlenen iddianame içeriği aleyhine yönelik beyanların mevcut olduğu belirtildi. Delillerinin henüz toplanma aşamasında olduğu vurgulanan kararda, delilleri karartma, tanıkları etkileme ve kaçma şüphesinin bulunduğu aktarıldı.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Alaattin Köseler, Veli Gümüş, Uğur İnci, Havva Dindar ve Serdar Karahan'ın tahliye kararına itiraz etti. Kararı değerlendiren Anadolu 18. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mesut Eryılmaz itirazı kabul etti ve yeniden tutuklanmalarına karar verdi.3 Mart'ta tutuklanan ve ardından görevden uzaklaştırılan CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 26 sanığın 'ihaleye fesat karıştırma' ile 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım' suçlarından yargılandığı davanın ara kararında mahkeme , Köseler dahil tüm tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi. Tahliye edilen isimler arasında Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar, Metin Ülgey, Fidan Gül bulunuyordu.Tahliye kararının ardından harekete geçen savcılık, Alaattin Köseler başta olmak üzere Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar ve Uğur İnci'nin tahliyesine itiraz edip tutuklanmalarını talep etti. Gerekçe olarak suçun vasıf ve mahiyeti, delillerin tamamının toplanmamış olması gösterildi. Savcılığın itirazında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirinin bu aşamada yetersiz kalacağı belirtildi.İstanbul Anadolu 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nce değerlendirilen itiraz kabul edildi. Mahkeme, Alaattin Köseler, Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar ve Uğur İnci'in yeniden tutuklanmasına karar verdi.