Yunan basınında Türk savunma sanayisi endişesi! Türkiye silah üretiminde rekor kırıyor

Türk savunma sanayisinin en önemli projelerinden ALTAY Ana Muharebe Tankı'nın seri üretimi, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (HAB) kurulan modern üretim üssünde başladı.Altay tankının seri üretime geçmesi Yunan basınında tedirginliğe neden oldu.Yunanistan merkezli To Vima gazetesi dikkat çeken haberinde, Altay tankının özelliklerine yer vererek, Türkiye'nin silah üretimine ve savunma sanayisi yatırımına odaklandığını belirtti.Yunan gazete, Altay tankının üretiminde endüstriyel robotlar ve ileri teknolojilerin kullanıldığını belirtti.To Vima, Altay tankının yerli motorunun BMC Power'da geliştirildiğini ve motor gücünün 400 ila 1.500 beygir arasında değiştiğini belirtti. Haberde, Altay tankının müttefik ülkelerin savunma ihtiyacını da karşılayacağının altı çizildi.Yunan gazete, Çelik Kubbe için de ayrı bir parantez açtı. Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine atıfta bulunularak, Çelik Kubbe sisteminin dosta güven düşmana korku vereceği vurgulandı.To Vima, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu sözlerine haberinde yer verdi: 'Son dönemde bölgedeki çatışmalar, gelen tehditleri tespit eden radar sistemlerinin önemini ortaya koydu. Bir ülke kendi radarını ve hava savunma sistemini geliştirebiliyorsa, mevcut güvenlik tehditlerine karşı geleceğe güvenle bakabilir, özellikle de bizim bölgemizde. Hiçbir şeyi şansa bırakmamanın önemini biliyoruz. Çelik Kubbe ile artık hava savunmasında farklı bir kategoride olacağız.'Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1,5 milyar dolarlık dev bir teknoloji üssü açtığı ve bunu 'cumhuriyet tarihinin savunma sanayisine yapılan en büyük yatırım' olarak nitelendirdiği belirtildi.Yunan gazete, bütün bu gelişmelerle birlikte Türk savunma sanayisinin büyümeye devam ettiğini bildirdi.Haberde, Türk savunma projelerinin toplam hacminin 100 milyar doları aştığı bildirildi. Ayrıca Türkiye'deki savunma sanayi şirketlerinin yıllık gelirlerinin 16 milyar dolara ulaştığı ve 2024 yılında Türkiye'de savunma sektöründe 3.500'den fazla şirketin faaliyet gösterdiği belirtildi.To Vima son olarak haberinde, 'Ar-Ge harcamalarının yıllık 2,8 milyar doları aştığını, geçen yıl savunma ekipmanları ihracatında 7,15 milyar dolarlık bir rekor kırıldığını ve bu rakamın şimdi 10 milyar dolara yaklaşmakta olduğunu' aktardı.