Özgür Özel'i koltuğu kaybetme korkusu sardı! CHP yeniden kurultaya gidiyor

CHP, son iki yılda üçüncü kez kurultay kararı aldı. Son kongrenin mahkemenin 'mutlak butlan' kararına karşı davayı konusuz bırakma amacı taşıdığı belirtiliyor.İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesi ve yönetimin görevden alınarak geçici çağrı heyetinin oluşturulmasından sonra CHP'de 15 Eylül hazırlığı başladı. Ankara'da 38. Olağan Kurultay'ın iptaline ilişkin görülecek davadan çıkacak sonucu merakla bekleyen ana muhalefet partisi, birçok farklı senaryo ile neler yapacağının hazırlığını sürdürüyor.Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesinin İstanbul'daki gibi bir karar vererek kurultayı iptal etmesi ve Genel Merkez'e geçici heyet ataması durumunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve mevcut parti yönetiminin görevi son bulacak.Buna karşın CHP, krizin ardından 900'ün üzerinde delegenin imzasıyla olağanüstü kurultay için başvuru yaptı. Talep, Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na iletildi. Başvuruda, CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı için 21 Eylül tarihi teklif edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi “Bu olağanüstü kurultay, yalnızca partimizin geleceğini değil; aynı zamanda Türkiye'de çok sesliliğe, çoğulculuğa ve demokratik siyasete duyulan inancı da yeniden ortaya koyacak. Delegelerimizin iradesiyle alınan bu karar, CHP'nin dimdik ayakta olduğunun en güçlü delili” ifadelerini kullandı.CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davaya ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve partinin hukukçu kurmayları, yöneticileri, Asliye Hukuk Mahkemesi'nin mutlak butlan kararı alamayacağı ve mahkemenin davayı reddetmesi gerektiği görüşünde.Böyle bir karar çıksa bile, eski yönetimin karar kesinleşmeden partinin başına geçemeyeceği, temyiz aşamalarının beklenmek zorunda olduğu savunuluyor.İstinaf ve Yargıtay aşamasının en az iki yıl süreceğini hesaplayan parti yönetimi, olağan kurultay sürecini hızla başlatıp, 39. Olağan Kurultayı toplayarak, davayı konusuz bırakma hesabı yapıyor. Parti yönetimi, mahkemeye de bu talebi iletmeyi planlıyor.İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin görevden uzaklaştırdığı 196 İstanbul üst kurul delegesi ise imzacılar arasında yer almadı.'Maddi menfaat karşılığı iradesi değiştirildiği' iddia edilen bu delegeler büyük kongrede oy kullandı.Kemal Kılıçdaroğlu ise seçimi 18 oyla kaybetti. Bu durumda hukukçular, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlığa geleceğini öne sürüyor.CHP kurmayları ise iddiaların sadece 38. Olağan Kurultay'daki oy kullanma işlemine dönük olduğunu belirterek, bu delegeler olmadan yeni bir olağanüstü kurultay ile 'delege iradesinin sakatlandığı' iddialarını da ortadan kaldıracağını savunuyor.