Turgay Ciner'in ilk vukuatı değil! Ciner'den Gülen'e: Emrinizi bekliyorum

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlattığı Can Holding soruşturmasına Ciner Holding de dahil oldu. Soruşturması kapsamında Ciner Holding sahibi Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarılmış ve şirktlere kayyum atanmıştı.CİNER'İN İLK VUKUATI DEĞİLYurtdışında olduğu için hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Turgay Ciner'in sahibi ve yetkilisi olduğu CİNER Grup'a ait Park Holding A.Ş. ile bu holdinge bağlı AFC İthalat İhracat Turizm A.Ş, Zeyfa İthalat İhracat A.Ş ve Silopi Elektrik Üretim A.Ş isimli şirketlerine de kayyum atandı.Milyarlarca dolar değere sahip bu şirketlerle birlikte Ciner, genç yaşlarda kâğıt kaçakçılığı ile suçlanmış, 1998'de 'kara para aklama' iddialarıyla gözaltına alınmıştı. Bu olaydan yalnızca beş gün sonra Mercedes kaçakçılığından 5 Park Holding yöneticisi ile birlikte gözaltına alınan Ciner hakkında 15 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı.2000'li yıllarda medya sektörüne adım atan Ciner'in servetinin kaynağının bir dönem Susurluk olayının kilit isimlerinden 'kumarhaneler kralı' Ömer Lütfü Topal'dan geldiği iddia ediliyor.CİNER'DEN GÜLEN'E: EMRİNİZİ BEKLİYORUMFETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Turgay Ciner'i aradığı da ortaya çıkmıştı.25 Aralık iddianamesinde yer alan bilgilere göre, FETÖ'cü polis amirleri tarafından silinmek istenen ancak geri dönüşüm programıyla getirilen Fetullah Gülen ile Turgay Ciner arasında geçen telefon görüşmesinin tapesinde Fetullah Gülen'in Ciner'e, 'Ben baktım da yeğenin gelmişti görüştük burada kaldılar bir gün' dediği, Turgay Ciner'in de, Gülen'e 'Ben de en kısa zaman da ziyaretinize geleceğim.Bir emriniz olursa bekliyorum' dediği ortaya çıkmıştı. 25 Aralık'ta kumpas iddianamesinde; firari savcı Muammer Akkaş'ın Turgay Ciner'i koruduğu da elde edilen bilgiler arasında yer almıştı.İddianamede, '17 Aralık operasyonunun oluşturduğu tepki ve hükûmetin reflekslerini görünce Muammer Akkaş tarafından dosyada bulunan bir takım ibarelerin çıkartılmasına, Turgay Ciner hakkındaki kısmın tamamen çıkartılmasına karar verilmiş ve bu yönde çalışmalar yapılmıştır' denilmişti.