TOKİ’den yeni hamle! Kiralık konut uygulaması hayata geçiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi. Kritik toplantının ardından kameraların karşısına geçen Erdoğan, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni sosyal konut projesini duyurdu.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 81 ilde eş zamanlı olarak 500 bin sosyal konut inşa edeceğini açıklayan Erdoğan, “Şehit ve gazilerimizden emeklilerimize, gençlerimizden en az üç çocuk sahibi ailelere kadar geniş bir kesim için özel kontenjanlar ayıracağız” dedi.Yeni projenin özellikle dar gelirli vatandaşların ev sahibi olabilmesi için önemli bir fırsat olacağı ifade edilirken, uygun fiyatlı konut kiralama uygulamasının da hayata geçirileceği vurgulandı.Türkiye'de ilk kez TOKİ eliyle kiralık konut uygulamasının hayata geçirileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Vatandaşlarımız uygun şartlarla kiralayacak, dar gelirli ailelerimiz inşallah rahatlayacak. Böylece konuta erişimi çok daha uygun maliyetlerle kolaylaştırmış olacağız” dedi.Projeye ilişkin detayların önümüzdeki günlerde yapılacak tanıtım programında paylaşılacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kiralık sosyal konut modelinin özellikle büyük şehirlerde yaşanan barınma sorununa önemli bir çözüm getirmesi bekleniyor.