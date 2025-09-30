Sözde komedyen tutuklandı! Mizah maskesiyle peygamberlere hakaret etmişti

Egemen Şimşek isimli sözde komedyen, yaptığı bir programda Hz. İsa ve Hz. Musa Peygamberlere küfür etti. Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Şimşek, çıkarıldığı mahkemece 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklandı.