Sakarya'da iş yeri kurşunlama olayında yeni gelişme: Şüpheli tutuklandı!

İddiaya göre, iş yeri sahibi yaylada tüfekle rastgele havaya ateş etti. Tüfekten düşen saçmalar, bölgede bulunan çocuklara isabet etti. Yaralanan çocuklar aileleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından çocukların yakını olduğu öğrenilen E.K., Ömercikler Mahallesi Ada Caddesi üzerinde bulunan aperatif dükkanına gelerek ateş açtı.SALDIRGAN TUTUKLANDIKurşunlardan biri, iş yeri sahibinin kardeşi K.T.'nin sırtını sıyırarak yaralanmasına sebep oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı K.T., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan K.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, saldırıyı gerçekleştiren E.K.'nin aracıyla kaçtığı belirlendi. Şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.