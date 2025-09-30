Özgür Filistin’in ninnisi! ‘Saman Sarısı Saçlar’ şarkısı büyük yankı uyandırdı

Gazze'de yaklaşık iki yıldır devam eden İsrail saldırıları on binlerce masumun hayatını kaybetmesine yol açarken, Türkiye'den yükselen sanat ve direniş çağrıları gündeme damga vurmaya devam ediyor. Bu kez sosyal medya platformlarında paylaşılan bir şarkı, Filistin'in çığlığına ses oldu.“Özgür Filistin” mottosuyla hazırlanan ve Ahmet Tezcan'ın kaleme aldığı Filistin şiirinden ilhamla bestelenen “Filistin'in Saman Sarısı Saçları” isimli şarkı, Zekai kanalında yayınlandı. Yapay zeka ürünleriyle desteklenen eser, kısa sürede binlerce kullanıcıdan beğeni ve destek aldı.Şarkıya ilham olan Ahmet Tezcan'ın şiirinde, bombaların gölgesinde doğan bir kız çocuğunun “saman sarısı kıvırcık saçları” üzerinden Filistin'in acıları anlatılıyor. Yanan çocuklardan, karanlıkta büyüyen masumlara uzanan dizeler, bir gün özgürlüğün yeniden yeşereceği umudunu taşıyor: “Bir gün saçlarını uzatacak Filistin…”7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'yi hedef alan İsrail'in saldırılarında 65 binden fazla sivil yaşamını yitirdi. Dünyanın birçok yerinde sessizlik sürerken, Filistin için en güçlü tepki ve en yüksek ses Türkiye'den yükseliyor. Sosyal medya kullanıcıları, hem şarkının hem de şiirin Filistin'in sesi olduğunu belirterek yoğun destek verdi.